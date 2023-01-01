EasyManage

無需程式碼即可建立全端行動應用程式。 使用 GraphQL 或 REST API 取得即時 Flutter 應用程式。 適用於 Oracle、MySQL、MariaDB、PostgreSQL、MS SQL Server（DB2、H2、HSQLDB）

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