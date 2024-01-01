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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Clumio 可協助組織簡化 AWS 中的資料保護。其安全的氣隙 SaaS 解決方案使組織能夠滿足嚴格的合規性要求，在幾分鐘內備份和恢復數據，並獲得更好的可見度以優化雲端儲存成本。 Clumio 作為雲端原生 SaaS 解決方案構建，無需部署軟體或硬體元件即可開始保護 Amazon S3 資料。客戶只需透過安全身份驗證方法將其 AWS 環境連接到 Clumio 服務即可。資料分類可以透過 Clumio 的保護組功能來實現，該功能允許備份或排除特定的 S3 物件。透過將全域策略應用於保護群組，建立合規性驅動的備份，然後透過直覺的報告和主動警報進行監控。 Amazon S3 的 Clumio 備份儲存在客戶的 AWS 帳戶之外，不可變且無法刪除。直覺的搜尋和瀏覽功能有助於跨儲存桶和 AWS 區域執行快速粒度復原。 Clumio 備份透過消除物件版本控制和小檔案成本的任何開銷來優化成本。
目錄:
Productivity
線上備份軟體

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