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CloudAlly 是一家 OpenText 公司，成立於 2011 年，是企業級 SaaS 備份和復原領域的先驅。我們為 Microsoft 365、Google Workspace、SharePoint/OneDrive、Salesforce、Box.com 和 DropBox.com 提供一套強大的頂級備份和復原解決方案 為什麼選擇備份 SaaS？ 您在雲端上的關鍵業務資料很容易因人為錯誤、惡意意圖、同步錯誤和惡意軟體攻擊而遺失。本機存檔選項有時間限制且有限。借助可靠備份和快速恢復的安全網，在雲端上安全地工作。 CloudAlly 可以提供什麼幫助？ Office 365、G Suite 的全面備份與恢復 CloudAlly 透過每日自動備份全面保護 Office 365、G Suite、SharePoint、OneDrive、DropBox、Box.com 和 Salesforce 業務資料免於意外或惡意破壞。我們的備份非常安全，並儲存在位於美國、歐盟或澳洲的資料中心的 AES-256 加密 Amazon S3 儲存中。 CloudAlly 具有無限保留功能，可讓您在任何時間點輕鬆恢復遺失的 SaaS 資料。 透過快速災難復原來削弱資料外洩的影響並確保業務連續性。
目錄:
Business
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