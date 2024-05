SkyKick 是一個雲端管理平台,可協助 IT 服務供應商建立更成功的雲端業務。我們的 SaaS 產品和平台旨在讓您輕鬆且有效率地在雲端中實現 IT 工作流程自動化。 雲端管理器 – 自動化、管理和保護您的雲端服務台 跨 Microsoft 365 和跨 SaaS 雲端應用程式的客戶安全且有效率地管理的單一窗格。服務台自動化可協助 MSP 簡化雲端管理,以便更快、更輕鬆、更一致地提供服務。透過 Microsoft Teams 等創收服務以及安全評估和修復的自動化,搶佔先機。更重要的是,可以輕鬆地將複雜的工作流程轉變為自動化,以便在直覺的應用程式中通用,所有這些都有強大的安全層、基於角色的控制和報告的支援。 雲端備份 – 保護 Microsoft 365 並增加經常性收入 利用市場領先的 Office 365 備份解決方案保護客戶資料、減輕網路攻擊影響、提高保留率並增加經常性收入。包括對 Microsoft 365 租用戶的完整覆蓋,包括 Exchange Online、SharePoint for Business、OneDrive for Business、Microsoft Teams 和 Office 365 群組。 SkyKick 雲端備份具有無限的儲存和保留、快速搜尋和一鍵恢復、輕鬆的設定和管理以及靈活的購買和部署選項,是您業務加速的引擎。 遷移套件 – 更可預測、更輕鬆的 Microsoft 365 遷移 透過自動化來擴展您的雲端業務,以簡化遷移,從而讓客戶滿意、降低風險並節省時間。 IT 合作夥伴將 SkyKick 在 Office 365 遷移供應商中評為最重要的類別第一,包括合作夥伴獲利能力、風險降低、易用性和整體資料品質。

