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Cloudback 是保護您的儲存庫的全面解決方案。 GitHub 儲存庫、元資料甚至 LFS 的自動每日備份和即時復原。備份到您想要的任何儲存。 * SOC2 正在進行中 * 自動備份 * 採用 AES-256 加密的自給自足的密碼保護 ZIP 存檔 * 客戶儲存：S3、OneDrive、Azure、GCP、Wasabi、阿里巴巴等 * 雲端備份儲存：美國、歐盟、英國、亞洲 * 重複資料刪除 * 備份複製 * 審核日誌 * 即時電子郵件和訊息通知：Slack、MS Teams、Discord * AWS S3 物件鎖定和標籤支援 * 還有很多
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