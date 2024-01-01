使用 WebCatalog Desktop 上「Cove Data Protection」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

N-able 的 Cove Data Protection 是一項雲端優先備份和災難復原服務​​，適用於伺服器、工作站和 Microsoft 365™，所有這些服務均透過基於 Web 的多租戶儀表板進行管理。 Cove 是針對雲端建立和最佳化的，因此增量備份最多比傳統映像備份產品小 60 倍。這使您可以更頻繁地進行備份，並且 SaaS 交付格式減少了管理時間，從而降低了服務交付成本。包括我們的私有雲中的存儲，資料中心遍佈全球。

目錄 : Business 線上備份軟體

網站： n-able.com

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