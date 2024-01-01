Cove Data Protection

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

N-able 的 Cove Data Protection 是一項雲端優先備份和災難復原服務​​，適用於伺服器、工作站和 Microsoft 365™，所有這些服務均透過基於 Web 的多租戶儀表板進行管理。 Cove 是針對雲端建立和最佳化的，因此增量備份最多比傳統映像備份產品小 60 倍。這使您可以更頻繁地進行備份，並且 SaaS 交付格式減少了管理時間，從而降低了服務交付成本。包括我們的私有雲中的存儲，資料中心遍佈全球。
目錄:
Business
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