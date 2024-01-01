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Xopero ONE Backup & Recovery 是一款適用於 VMware 的企業級資料保護解決方案，以其簡單性、成本效益和可靠性而脫穎而出，滿足最嚴苛的虛擬和混合環境的期望。 特徵 * 無代理，自動備份 * 先進的備份方案和配置 * 多種儲存選項（Xopero Cloud、AWS Storage、Wasabi Cloud、Backblaze B2、Google Cloud Storage、Azure Blob Storage 以及所有 S3 相容雲端或本機磁碟資源、SMB、NFS、CIFS） * 重複資料刪除和複製 * 多種復原選項 - 精細復原備份資料、整台機器、立即啟動虛擬機器或執行遷移到另一個虛擬機器環境。 * 測試復原 - 設定復原計畫和時間表以自動復原整台電腦的最新副本或直接從備份執行虛擬機器以測試效能

目錄 : Business 線上備份軟體

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