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IBackup 是一個簡單的線上檔案備份解決方案，可讓使用者將無限的 PC、Mac 和 Linux 裝置備份到單一帳戶。 IBackup 是整合的線上備份儲存解決方案，包括具有自動備份計劃、資料壓縮、加密、初始完整備份之後的增量備份、版本控制和安全本地備份等功能的應用程式。 IBackup 支援開啟檔案備份、系統狀態備份以及正在執行的伺服器和資料庫的備份 - MS SQL Server、MS Exchange Server、Hyper-V、MS SharePoint Server 和 Oracle Server。

目錄 : Productivity 線上備份軟體

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