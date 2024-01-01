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Zmanda 是一種經過驗證、可靠、高效能的企業備份和復原解決方案。有了 Zmanda，您無需支付資料備份費用。相反，您可以獲得具有 24*7 支援的完整解決方案，且成本比競爭對手低 50%。自1991年起。 Zmanda 受到全球企業、政府和教育機構的信賴。 Zmanda 是基於 OpenAPI V3 標準 API 的開源軟體。它被包裝在所有主要的企業 Linux 發行版中，包括 Red Hat、Ubuntu、Debian、Rocky Linux 和 Fedora。 Zmanda 讓您能夠備份到雲端、NAS 和磁碟。 Zmanda 支援進階功能，例如氣隙勒索軟體保護、用戶端重複資料刪除、永久增量備份和零信任。它可以部署為容器、VM 或 Zmanda 託管執行個體。
目錄:
Productivity
線上備份軟體

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