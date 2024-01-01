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Tars 幫助行銷和客戶服務團隊優化他們的轉換管道，自動化他們的客戶服務交互，並使用聊天機器人重新定義他們的客戶體驗。 在聊天機器人或對話式登陸頁面上，訪客會看到一個自動聊天機器人，它會透過文字開始更人性化的對話，僅向他們提供有關您的產品/服務的相關信息，並在正確的時間詢問他們的聯絡資訊。 透過這種方法，用戶不會被典型靜態登入頁面上列出的所有資訊淹沒，他們可以專注於與聊天機器人進行一次對話。這增加了用戶提供他們的資訊並將其轉化為您的潛在客戶的機會。 受到沃達豐、美國運通、博世、加州大學、Adobe、戴姆勒等 500 多個全球品牌的信賴。 Tars 擁有世界上最大的聊天機器人範本庫，擁有超過 950 個跨行業和用例的聊天機器人範本。

目錄:

Business
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