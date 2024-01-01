無程式碼認知 AI 聊天機器人建構器 Juji Studio 將認知人工智慧和運算心理學與直覺的圖形使用者介面(GUI) 相結合，使任何人都可以創建、部署和管理他們的自訂認知人工智慧聊天機器人，無需任何程式碼和IT 資源。輕鬆實現 100 倍的價值實現時間。 與任何其他人工智慧聊天機器人不同，認知人工智慧聊天機器人具有先進的人類軟技能。憑藉這些技能，他們可以積極傾聽用戶的意見並做出同理心的回應。他們還可以從言外之意自動推斷出每個用戶的獨特特徵，例如 Big 5 性格特徵和軟技能，並利用這些洞察力為每個用戶提供深度個人化的服務。 Juji Studio 已用於自動化各種複雜的人員參與任務，例如跨不同領域（包括教育、醫療保健和人才管理）的面試、培訓/輔導和說服性資訊演示。

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