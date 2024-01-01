在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

使用 WebCatalog Desktop 上「Kommunicate」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

Kommunicate 是一個由人工智慧驅動的生成式自動化平台，用於提供客戶支援。 在了解了消費者行為的不斷變化後，Kommunicate 正在建立一個一體化客戶支援自動化平台，該平台可以幫助企業透過各種管道與客戶保持 24x7 的聯繫，並根據客戶的需求進行互動。 Kommunicate 受到畢馬威(KPMG)、GAP、樂天(Rakuten)、普利司通(Bridgestone)、HDFC、安進(Amgen)、加州州立大學、聖貝納迪諾(San Bernardino) 和TaxBuddy 等一些全球領先企業的信任。

目錄 :

網站： kommunicate.io

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