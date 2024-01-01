Ultimate 是全球領先的客戶支援自動化平台，協助企業透過對話式和生成式人工智慧擴展客戶服務。 作為評論平台 G2 的一貫領導者，我們的尖端技術和以客戶為中心的支援可實現跨所有基於文字的通訊管道的對話式自動化體驗。 由於內部建置和研究的人工智慧以及由 150 名員工組成的專家團隊，Ultimate 的全球客戶群涵蓋了從 DeepL 到 Deezer、Zendesk 到 Zalando 等眾多玩家。這類公司預計可在聊天、電子郵件、訊息等方面達到 60% 的自動化率（支援 109 種語言，全天候 24/7）。 我們剛推出的產品 UltimateGPT 使用與 ChatGPT 相同的生成式 AI 技術，在短短幾分鐘內提供準確的支援自動化，這進一步增加了我們為企業提供可衡量的投資回報率和成本節約的記錄。

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