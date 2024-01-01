Verloop.io 是全球領先的客戶支援自動化平台。它幫助企業跨渠道為客戶提供令人愉快的支援體驗。 Verloop.io 的平台無縫地跨各種管道提供支持，從網站和 WhatsApp 到應用程式內和語音互動。 Verloop.io 贏得了全球 5000 多個品牌的信任，包括迪卡儂、Cleartrip 和 Nykaa 等知名品牌，為企業和中小型企業提供服務。 Verloop.io 的端到端解決方案使我們與眾不同，它提供了三重方法： 1. 初始查詢解決：在聯絡中心互動的第一階段，Verloop.io 透過聊天和語音採用人工智慧支援。 Verloop.io 的對話式 AI 解決方案可有效處理大多數客戶查詢。 2. 人工代理支援：隨著查詢升級到人工代理，Verloop.io 引入了 Co-pilot 來提供支持，這是一種強大的人工智慧工具，可幫助人工代理做出準確的回應。該工具建議採取措施以提高代理效率。利用由文件認知提供支援的語音轉文字和AnswerFlow，客服人員還可以利用我們的生成式AI 支援工具（例如AI-summary、AI-Rephrase、AI-Expand 和AI-Tone adjustment）來確保最佳回應並提高客戶滿意度。 3. AI 支援的品質分析 (QA)：Verloop.io 的 Sparks 為品質分析師提供了終極解決方案，使用生成式 AI 自動進行呼叫分析。這確保了持續改進的簡化流程。 除了上述工具之外，企業還可以使用 Verloop.io 的機器人建構器 - Recipes 以及 Smart block 來輕鬆開始提供最佳客戶體驗的旅程。總而言之，Verloop.io 旨在透過創新的自動化和人工智慧驅動的解決方案來簡化和提升客戶支援之旅

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