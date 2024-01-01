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Cognigy 利用市場上最尖端的人工智慧技術，正在徹底改變客戶服務產業。其屢獲殊榮的解決方案 Cognigy.AI 使企業能夠以任何語言、在任何管道提供即時、個人化的卓越服務。透過完美結合生成式人工智慧和對話式人工智慧來創建人工智慧代理，Cognigy 正在塑造客戶服務的未來，提高客戶滿意度並即時支援員工。 Cognigy.AI 以全球領先的對話式 AI 平台為基礎，透過一套交鑰匙解決方案提供下一代客戶服務，包括語音 AI 代理、數位聊天 AI 代理和 Agent Copilot。該平台配備了數十種預先訓練的技能，可與現有企業系統無縫協作，並向您的代理商學習，賦予他們超能力。 全球超過 1000 個品牌信任 Cognigy 及其龐大的合作夥伴網絡，為其業務創建人工智慧客戶服務代理。 Cognigy 令人印象深刻的全球客戶組合包括博世、邊疆航空、漢莎航空集團、梅賽德斯-奔馳和豐田。

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