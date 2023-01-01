德國漢莎航空（德語發音：[ˌdɔʏtʃə ˈlʊfthanzaː]），通常縮寫為漢莎航空公司，是德國的旗艦航空公司和最大的航空公司，連同其子公司，就載客量而言，是歐洲第二大航空公司。這家前旗艦航空公司的名稱源自德語單字 Luft（意為「空氣」）和 Hansa（漢薩聯盟）。漢莎航空是星空聯盟的五個創始成員之一，星空聯盟是全球最大的航空聯盟，成立於1997年。公司口號是「向世界說是」。除了自身的服務外，還擁有子公司奧地利航空、瑞士國際航空等客運航空公司德國漢莎航空股份公司(Deutsche Lufthansa AG)、布魯塞爾航空(Brussels Airlines) 和歐洲之翼(Eurowings)（漢莎航空稱為其客運航空集團）擁有多家航空相關公司，例如漢莎航空集團(Lufthansa Group) 的Lufthansa Technik 和LSG Sky Chefs。該集團總共擁有 700 多架飛機，是世界上最大的機隊之一。漢莎航空的註冊辦事處和公司總部位於科隆。主要營運基地稱為漢莎航空中心，位於漢莎航空在法蘭克福機場的主要樞紐，其次要樞紐位於慕尼黑機場，慕尼黑機場設有次要飛行營運中心。

網站： lufthansa.com

免責聲明：WebCatalog 與 Lufthansa 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。