WebCatalog

Lufthansa

Lufthansa

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 Web 應用程式

網站： lufthansa.com

使用 WebCatalog 上「Lufthansa」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

德國漢莎航空（德語發音：[ˌdɔʏtʃə ˈlʊfthanzaː]），通常縮寫為漢莎航空公司，是德國的旗艦航空公司和最大的航空公司，連同其子公司，就載客量而言，是歐洲第二大航空公司。這家前旗艦航空公司的名稱源自德語單字 Luft（意為「空氣」）和 Hansa（漢薩聯盟）。漢莎航空是星空聯盟的五個創始成員之一，星空聯盟是全球最大的航空聯盟，成立於1997年。公司口號是「向世界說是」。除了自身的服務外，還擁有子公司奧地利航空、瑞士國際航空等客運航空公司德國漢莎航空股份公司(Deutsche Lufthansa AG)、布魯塞爾航空(Brussels Airlines) 和歐洲之翼(Eurowings)（漢莎航空稱為其客運航空集團）擁有多家航空相關公司，例如漢莎航空集團(Lufthansa Group) 的Lufthansa Technik 和LSG Sky Chefs。該集團總共擁有 700 多架飛機，是世界上最大的機隊之一。漢莎航空的註冊辦事處和公司總部位於科隆。主要營運基地稱為漢莎航空中心，位於漢莎航空在法蘭克福機場的主要樞紐，其次要樞紐位於慕尼黑機場，慕尼黑機場設有次要飛行營運中心。

網站： lufthansa.com

免責聲明：WebCatalog 與 Lufthansa 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Austrian Airlines

Austrian Airlines

austrian.com

Air Canada

Air Canada

aircanada.com

Finair

Finair

finnair.com

Aegean Airlines

Aegean Airlines

aegeanair.com

KLM

KLM

klm.com

Air Astana

Air Astana

airastana.com

Malaysia Airlines

Malaysia Airlines

malaysiaairlines.com

Air Malta

Air Malta

airmalta.com

Air France

Air France

wwws.airfrance.fr

TAP Air Portugal

TAP Air Portugal

flytap.com

SWISS

SWISS

swiss.com

British Airways

British Airways

britishairways.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策