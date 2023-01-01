WebCatalog

TAP Air Portugal

TAP Air Portugal

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 Web 應用程式

網站： flytap.com

使用 WebCatalog 上「TAP Air Portugal」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

TAP 葡萄牙航空是葡萄牙國有載旗航空公司，總部位於里斯本機場，里斯本機場也是其樞紐。 TAP（葡萄牙航空運輸公司）自 2005 年起成為星空聯盟成員，每周平均營運 2,500 趟航班，飛往全球 34 個國家的 90 個目的地。

網站： flytap.com

免責聲明：WebCatalog 與 TAP Air Portugal 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Air New Zealand

Air New Zealand

airnewzealand.com

Gulf Air

Gulf Air

gulfair.com

Air Malta

Air Malta

airmalta.com

Air France

Air France

wwws.airfrance.fr

China Airlines

China Airlines

china-airlines.com

KLM

KLM

klm.com

Korean Air

Korean Air

koreanair.com

Malaysia Airlines

Malaysia Airlines

malaysiaairlines.com

British Airways

British Airways

britishairways.com

Air Transat

Air Transat

airtransat.com

Copa Airlines

Copa Airlines

copaair.com

Brussels Airlines

Brussels Airlines

brusselsairlines.com

產品

技術支援

公司

法律資訊

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
WebCatalog
WebCatalog
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.