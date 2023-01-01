TAP Air Portugal
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網站： flytap.com
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TAP 葡萄牙航空是葡萄牙國有載旗航空公司，總部位於里斯本機場，里斯本機場也是其樞紐。 TAP（葡萄牙航空運輸公司）自 2005 年起成為星空聯盟成員，每周平均營運 2,500 趟航班，飛往全球 34 個國家的 90 個目的地。
網站： flytap.com
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