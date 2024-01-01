在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

使用 WebCatalog Desktop 上「BotSpace」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

BotSpace 是一個快速發展的早期 B2B 平台，讓企業在 Whatsapp 上實現客戶支援和互動自動化。 透過我們基於 WhatsApp Business API 建立的尖端客戶互動軟體，企業現在能夠進行個人化對話、輕鬆存取並與客戶進行大規模即時互動！ 這是透過 BotSpace 易於使用的平台實現的，該平台可以立即建置並運行。因此，中小型企業迅速接受了該平台，在推出後的短短一年內，來自 13 個國家的數千名客戶現在正在使用 BotSpace。

目錄 :

網站： bot.space

免責聲明：WebCatalog 與 BotSpace 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。