Botsify 是一個平台，供個人和企業在不知道如何編碼的情況下創建自己的智慧聊天機器人。 人們自己比任何人都更了解自己的業務，作為業務案例專家，他們可以自動執行常見問題解答、客戶支援、填寫表格以及從人們那裡收集資料等任務。 我們的目標是改變商業、教育和人機介面與任何科技產品的對話。我們將對話/用例自動化，以便人們現在可以進行電腦談話/表演/接受螢幕上的人的指示。我們以顛覆性的方式實踐成為最好的使命，並推出新的語音產品！

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