WebCatalog
Trillian

Trillian

trillian.im

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Trillian」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Trillian 是個人、企業和醫療保健的現代且安全的即時訊息工具 20 多年來，Trillian 一直致力於幫助人們保持聯繫。現今的 Trillian 為醫療保健專業人員和各種規模的企業帶來了安全（且符合 HIPAA 要求）的訊息傳遞。秉承我們的初衷，如果您只是在尋找免費的即時訊息，我們也可以提供協助！

網站： trillian.im

免責聲明：WebCatalog 與 Trillian 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

ChartRequest

ChartRequest

app.chartrequest.com

doxy.me

doxy.me

doxy.me

Thesaurus.com

Thesaurus.com

thesaurus.com

Siilo

Siilo

web.siilo.com

Spruce

Spruce

app.sprucehealth.com

SimplePractice

SimplePractice

simplepractice.com

iFax

iFax

web.ifaxapp.com

Hushmail

Hushmail

secure.hushmail.com

FAX.PLUS

FAX.PLUS

app.fax.plus

GG

GG

ggapp.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

login.ecount.com

Paddle

Paddle

vendors.paddle.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策