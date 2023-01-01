Trillian 是個人、企業和醫療保健的現代且安全的即時訊息工具 20 多年來，Trillian 一直致力於幫助人們保持聯繫。現今的 Trillian 為醫療保健專業人員和各種規模的企業帶來了安全（且符合 HIPAA 要求）的訊息傳遞。秉承我們的初衷，如果您只是在尋找免費的即時訊息，我們也可以提供協助！

網站： trillian.im

免責聲明：WebCatalog 與 Trillian 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。