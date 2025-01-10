人工智慧銷售助理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 菲律賓

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AI 銷售助理通常稱為 AI 虛擬銷售助理，是旨在透過整合人工智慧自動執行各種任務和流程來支援銷售代表的應用程式。這些任務包括領導資格、後續活動、通路管理、預測、會議安排和資料輸入。銷售和行銷團隊經常部署人工智慧銷售助理來自動執行日常任務，從而有更多時間來處理複雜且艱鉅的職責。這些工具通常與其他軟體相容，或可以與現有 CRM 系統無縫集成，儘管許多工具也是獨立的解決方案。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體，HubSpot 都能讓您擴大公司規模，而不是複雜化。 HubSpot 擁有您更好成長所需的一切。
JustCall
justcall.io
JustCall：一體化業務通訊平台透過語音、簡訊、電子郵件和 WhatsApp 與潛在客戶和現有客戶聯繫。透過 100 多個整合和 AI 魔法實現工作流程自動化，並觀察您的業務在自動駕駛儀上成長。 JustCall 受到全球 6,000 多家企業的信賴，使面向客戶的團隊能夠在即時和呼叫後人工智慧見解的推動下提供完美的客戶互動。 JustCall 需要注意的主要功能： * 呼入和呼出 * 發送和接收簡訊和彩信 * 銷售撥號器（自動、預測和強力撥號器） * 簡訊工作流程 * 簡訊機器人 * 多級IVR * 即時代理協助 * 人工智慧簡訊副駕駛 * 人工智慧輔導 * 情緒分析 * AI通話評分 * 即時通話監控 * 分享 WhatsApp 收件匣 * 自動呼叫分配（ACD） * 100+ CRM 集成 * 70 多個國家的商務電話號碼
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。
smrtPhone
smrtphone.io
最智慧的雲端電話系統和電源撥號器。 smrtPhone 是一款針對銷售驅動型企業的一體化通訊平台。 語音、文字、電源撥號、潛在客戶管理 - 全部輕鬆同步到您的 CRM 系統。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Cloze
cloze.com
智慧型行動應用程式可追蹤客戶、客戶、潛在客戶和潛在客戶，無需 CRM 的麻煩。自動整合收件匣、聯絡人、行事曆、電話、Evernote、電子郵件、通訊錄、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的關係管理。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies 是一款 AI 語音助手，可協助在會議期間進行轉錄、總結筆記和完成操作。我們的 AI 助理 Fred 與世界上所有領先的網路會議平台（例如 Zoom、Google Meet、Webex 和 Microsoft Teams）以及 Hubspot、Slack、Trello、Asana、Salesforce 等業務應用程式整合。記錄：即時記錄所有主要網路會議平台的會議。邀請螢火蟲或讓它自動捕捉它們。轉錄：Fireflies 可以轉錄即時會議或您上傳的音訊檔案。瀏覽文字記錄並同時收聽音訊。總結：AI超級摘要為您提供詳細的會議概述、大綱、會議記錄、關鍵字和行動項。在 5 分鐘內快速追蹤並瀏覽整個會議！協作：加入評論並標記通話中的重要時刻，以便隊友輕鬆查看。搜尋：在 5 分鐘內查看長達一小時的通話。篩選操作項目、日期、指標和其他重要主題。整合：當您的會議筆記、筆錄和錄音自動與您已使用的工具和平台同步時，它們會更有價值。在 Salesforce、Hubspot、Slack、Zapier 等 CRM 和協作應用程式中記錄會議筆記、文字記錄和錄音。分析：對話智能產生有關通話時間、主題趨勢、情緒等的見解。對話智慧套件可讓您識別哪些內容在通話中，哪些內容不在通話中。見解可協助您指導銷售團隊完成更多交易。它們透過識別候選人面試中的趨勢來幫助您的招募人員更快地聘用頂尖人才。您的整個組織可以透過傾聽客戶的聲音來建立更好的產品。透過客戶和團隊的互動，了解哪些訊息傳遞有效，哪些無效。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics 是一家全球對話分析提供商，為行銷人員提供數據以做出自信的策略決策。包括華盛頓郵報、Verizon Connect 和 ServiceMaster 在內的超過 10 萬名用戶依靠 CTM 做出數據驅動的廣告決策。 CTM 與行銷人員日常使用的核心工具集成，例如 Google Ads 和 Analytics、Hubspot、Salesforce、Zoom 和 Facebook。 CTM 是最早的呼叫追蹤提供者之一，目前仍由其創始人 Todd 和 Laure Fisher 夫婦擁有。 CallTrackingMetrics 年復一年被 G2 和 Capterra 等頂級軟體出版物評為行業領導者，並因其成長和創新文化而經常受到認可。
Aloware
aloware.com
Aloware 是一款專為中小型企業 (SMB) 設計的全通路基於雲端的電話系統和客戶參與平台。 Aloware 的主要功能之一是它與各種 CRM（例如 HubSpot、Pipedrive、Zoho 等）以及通訊管道（包括 VoIP 電話、簡訊和電子郵件）的整合。 這使得中小型企業能夠透過單一儀表板管理所有客戶對話，從而更輕鬆地追蹤互動、確定潛在客戶和支援請求的優先級，並確保銷售和支援團隊及時跟進。 Aloware 還擁有符合 TCPA 標準的 Power Dialer，可協助客服人員最大限度地提高通話效率，而不必擔心意外撥打 DNC 號碼或被標記為「詐騙」。 Aloware 的最新競爭功能是自己的應用程式內人工智慧聊天機器人 AlohaBot，它不需要第三方應用程式集成，使其更流暢、更快，並且是市場上最先進的。 與傳奇的Sequence+ 相結合，Aloware 使企業能夠實現工作流程自動化並觸發短信/彩信、電話和電子郵件活動等操作，為中小型企業提供了一款一體化通信工具，以在其行業中獲得最領先的優勢。
Gong.io
gong.io
看更多。了解更多。贏得更多。收入智慧平台（Gong 設計）透過準確了解客戶互動來實現組織轉型，從而提高業務效率、改善決策並加速收入成長。它使公司能夠在一個整合平台上捕獲、理解所有客戶互動並採取行動。 ，取得成功的成果。 Morningstar Inc.、LinkedIn、Shopify、Slack、SproutSocial、Twilio 和 Zillow 等數以千計的創新公司信賴 Kong 為他們的客戶現實提供支援。龔是一家總部位於舊金山灣區的私人公司。 G2 的軟體使用者受眾將Gong 在2021 年和2022 年「百大最佳軟體產品」名單中排名第一。前50 名排名第一企業產品 50 強中端市場產品中排名第一 最佳銷售產品 小型企業產品 增長最快的產品 欲了解更多信息，請訪問 www.gong.io。
Vowel
vowel.com
Vowel 是一款由人工智慧驅動的視訊會議和會議工具。借助人工智慧驅動的會議摘要，Vowel 使每次會議更具包容性和價值，並提供簡單、安全和可靠的體驗。主持、錄製、轉錄、剪輯、搜尋和分享會議 - 無需任何附加組件！主要功能： - 人工智慧驅動的會議摘要，掛機後立即可用 - 人工智慧驅動的行動項目（即時建議） - MeetingGPT，人工智慧驅動的會議問答 - Catch Me Up 會議回顧 - 在以下位置舉辦愉快的視訊會議您的瀏覽器- 一鍵記錄和轉錄，即使是免費計劃- 實時協作處理議程和會議記錄（包括行動項目） - 在所有會議內容中搜索所說的每一句話- Zapier 集成- 剪輯會議時刻並分享即時背景- 透過通話時間追蹤、表情符號、舉手等讓會議更具包容性，立即免費試用Vowel！
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker 是一款基於人工智慧的工具，旨在徹底改變會議期間的筆記記錄方式。它專注於即時總結會議，使用戶能夠專注於對話而不是記錄細節。 該工具的工作原理是記錄、抄寫、突出顯示和總結會議期間討論的要點。會議結束後，Fathom 會提供摘要，這些摘要會在會議結束後在簡潔的時間內準備好。背景資訊非常有用。 除了其功能之外，Fathom 還自動將會議摘要和任務同步到使用者的客戶關係管理 (CRM) 軟體，從而為使用者節省大量會議後資料輸入任務的時間。 Fathom 旨在相容於多種視訊會議平台和語言，目前支援 28 種全球通用語言，使其成為國際團隊或企業的靈活工具。該工具還與各種流行的工作場所工具集成，使用戶能夠輕鬆地將摘要和操作項目複製/貼上到 Slack、Google Docs、Gmail 或其他任務管理程式中。 客戶回饋強調了該工具的效率、易用性及其在會議期間提高工作效率和整體對話參與度的能力。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Laxis
laxis.com
Laaxis 旨在優化客戶對話，是一款人工智慧會議助手，旨在幫助收入團隊從互動中獲取關鍵洞察，並在各種商業能力中表現更好。 該工具使用人工智慧系統來記錄、轉錄並提供客戶會議期間討論的要點的精確提煉，確保不遺漏任何關鍵細節。 該工具對各種專業人士都有好處，包括銷售、行銷、業務開發、專案經理以及產品和使用者體驗設計師，因為它在市場研究、追蹤投資組合筆記、捕捉客戶需求和活動等不同領域提供幫助。 它可以自動產生會議摘要和後續電子郵件，並使使用者能夠一鍵將客戶需求、行動項目和會議摘要保存在 CRM 中。 使用者還可以從單一或一組會議中提取相關見解。透過包含語言首選項，Laxis 支援多語言交互，確保會議的準確即時轉錄和多語言交互的詳細記錄保存。 它還允許用戶只需單擊即可重新調整音訊內容的用途，例如播客、網路研討會和會議。
Kixie
kixie.com
Kixie 是一個銷售參與平台，透過為 HubSpot、Salesforce、Pipedrive、Zoho 和其他領先的 CRM 提供超可靠、輕鬆的自動化呼叫和簡訊來提高銷售團隊的績效。只需單擊即可從 CRM（或 Google Chrome 中的任何網頁）撥打電話或發送短信，每次互動都會自動記錄在 CRM 中。 Kixie PowerCall Chrome 擴充功能使銷售和其他面向客戶的團隊能夠透過一套進階通話和簡訊功能提高績效。 Kixie 會自動識別您在 Chrome 中造訪的任何網頁上的電話號碼，並在每個號碼旁邊放置一個點擊通話按鈕，以進行一鍵撥號。電話、簡訊、處置和活動都會自動記錄在您的 CRM 中，實際上消除了繁瑣的手動記錄保存的需要，這些記錄會拖慢銷售人員的日常活動。 特點包括： • 自動透過聯絡人清單進行 PowerDial。使用多線 PowerDialer 同時撥打多達 10 個號碼，將工作效率提高十倍 • 先進的人工智慧支援的本地狀態讓使用者可以使用與呼叫對象具有相同本地區號的號碼進行呼叫
CoPilot AI
copilotai.com
利用人工智慧驅動的銷售支援軟體徹底改變您的銷售策略。 CoPilot AI 是一個尖端平台，可以改變您和您的團隊開拓客戶、吸引和轉換客戶的方式。 CoPilot AI 透過以下方式支援行銷和銷售團隊： • 識別與您的業務目標相符的高意向潛在客戶並對其進行優先級排序• 產生有目的的訊息，吸引潛在客戶並引導他們實現轉換• 提供個人化見解，幫助您客製化溝通方式以提供正確的訊息以正確的方式傳達訊息 CoPilot AI 旨在完善您的銷售策略，提高轉換率，並充當智慧盟友來完成更多交易。
Sailes
sailes.com
Sailebots 自動化所有勘探工作 透過唯一能夠實現一切自動化的人工智慧，實現銷售人員的潛力：從研究和發現到參與、互動和機會——免持。
Grain
grain.com
Grain 是一款由人工智慧驅動的會議記錄工具，讓以客戶為中心的人員輕鬆了解和倡導客戶的需求。 Grain 連接到 Zoom、Google Meet 或 Microsoft Teams 等會議平台，以自動記筆記、儲存記錄並從每次客戶對話中擷取洞察。與常規會議錄音、筆記或收入情報工具不同，Grain 簡單、易於存取且適合所有角色。任何人都可以輕鬆地用自己的聲音直接在 Slack、Notion、HubSpot、Salesforce 等工具中分享客戶的觀點，以創建與客戶保持一致的團隊和明智的決策。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI 建立基於大數據的軟體和工具，使領導者能夠做出更好的決策並自動化計劃和活動，以最大限度地利用資源以獲得最佳回報。
Draup
draup.com
Draup 是一個由人工智慧驅動的平台，專為人力資源和銷售領導者設計。它提供深入的見解和數據來支持人力資源領導者的勞動力規劃、人才招募和技能發展。 借助即時人才數據，人力資源領導者可以了解行業趨勢、開發人才管道並制定再培訓策略。 Draup 還提供有關新興角色、人才熱點和緊缺技能的見解，以幫助規劃未來的勞動力需求。 它可以根據興趣、技術需求和外包關係對潛在客戶進行微觀定位。 Draup 提供詳細的客戶報告、利害關係人分佈圖，並協助確定正確的決策者以建立有針對性的銷售策略。 它還幫助銷售團隊探索各行業的新服務提供者機會。 該平台提供基於數百萬個數據點的超針對性洞察，並提供由最新且經過驗證的數據支援的可行策略。 Draup 的數據經過專家研究人員和分析師的審查，以確保資訊公正。 它提供近乎即時的資料刷新、靈活的交付模式和可預測的費用。 Draup 提供對其平台、自訂報告和資料匯出/REST API 的多通路訪問，以便無縫整合到企業解決方案中。全球企業的收入成長。
LinkedCamp
linkedcamp.com
選擇最可靠的 LinkedIn 自動化工具（例如 LinkedCamp），讓勘探變得輕鬆。立即享有 14 天免費試用。註冊並增加您的銷售。
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多管道推廣，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
Salesflare
salesflare.com
試試 Salesflare，這是一款適用於銷售 B2B 的小型企業的排名第一的簡單 CRM。與 Google 和 Outlook 整合。充分移動。根據現有數據自動化您的 CRM。
Writecream
writecream.com
Writecream 是一款創新的人工智慧行銷工具，它使用先進的機器學習為您撰寫文案 - 用於 Google 廣告、登陸頁面、產品描述、部落格文章、社交媒體等。此外，您還可以使用 Writecream 為對外行銷活動產生引人注目的個人化介紹。
Outplay
outplayhq.com
Outplay 是每個成長型銷售團隊所需的唯一銷售參與平台。它可以幫助銷售代表從一個地方尋找、參與、追蹤和銷售，而無需使用多種工具並支付多種帳單。驅動見解的高級報告和更多。 Outplay 與各種 CRM、收件匣等進行雙向集成，以協助銷售團隊透過單一儀表板預訂會議並追蹤績效。 Outplay 直覺的使用者介面和業界領先的客戶支援使團隊能夠快速組建和運行，立即開始預訂會議。不是下個季度。憑藉強大的撥號功能、人工智慧驅動的對話智慧和數以百萬計的領先採購資料庫等改變遊戲規則的功能，Outplay 無需高昂的價格標籤即可改變銷售參與度。多點解決方案和發票新時代團隊的堆疊。取得內建的銷售勘探工具、多通路銷售參與平台、入站轉換和規劃工具以及對話智慧平台，以超越您的目標，而不是預算。
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket 是現代銷售團隊的人工智慧平台。透過 Amplemarket，您將神奇地簡化發現、吸引和轉換下一位客戶的方式。 我們的客戶評價： * Deel：12個月內從A輪到獨角獸。 Amplemarket 如何推動 Deel 實現 20 倍的營收成長。 * Vanta：Vanta 如何利用 Amplemarket 購買意向數據更多更快地達成目標（9 倍投資回報率） 加入 Deel、Rippling、Vanta 等數百家公司的行列，借助 Amplemarket 提升銷售水平。 這是你得到的： * 資料原生：輕鬆找到可協助您完成交易的資料。 * 內建個人化：透過超個人化訊息將您的回覆率提高 3 倍。 * 多通路外展：電子郵件、電話、LinkedIn 等。 * 人工智慧驅動：讓銷售代表專注於銷售，而人工智慧則負責其餘工作。 * 送達率最佳化：將您的電子郵件放入潛在客戶的主收件匣中。 * 購買意願訊號：針對正在積極尋找像您這樣的解決方案的買家。
Pocus
pocus.com
Pocus 將數據轉化為收入。結合您的團隊所需的所有產品使用情況和意圖訊號，確定最佳機會的優先順序並採取快速行動。 Pocus 可以幫助您根據真實的購買訊號建立管道，而不是您團隊的最佳猜測（無論是推出新徽標還是擴展現有徽標）。借助 Pocus，Asana、Canva、Miro 和 Loom 的行銷團隊每周可以節省 10 多個小時來挖掘數據，充滿信心地尋找並達成交易。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一個專為中小型收入團隊打造的自主銷售編排平台。該平台協調來自銷售支援工具、B2B 意圖和豐富工具的元數據，以識別、追蹤並與準備進行轉換的網站訪客建立聯繫。透過自動聚合數據並整合來自不同平台的見解，Warmly 精心策劃最有效的下一步，以推動銷售團隊進行合格的對話。 熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。 他們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，他們會以熱情、引人入勝的方式幫助您關閉管道。此外，他們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過其屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在日曆和 Zoom 上與潛在客戶或客戶更好地聯繫。
Avoma
avoma.com
Avama 是面向客戶團隊的端到端人工智慧會議助理。其人工智慧技術可協助面向客戶的團隊在重要會議之前、期間和之後捕捉重要的客戶資訊。 Avama 分析對話見解和情報，幫助銷售代表縮短銷售週期並取悅更多客戶。透過 Avama，您可以自動記錄所有會議、取得完整的文字記錄和摘要筆記，以及直接同步到 CRM 的可操作見解。透過直接在記錄中搜尋並使用已確定的主題來準確找到您要查找的內容，可以更快地查看通話和會議。 Avama 與您最喜歡的工具無縫整合。
HyprWin
hyprwin.com
根據相關數據探索潛在客戶開發的複雜環境可能既耗時又昂貴，銷售代表常常發現自己不知道如何有效傳達產品的價值，從而導致錯失銷售機會。傳統的入職流程長達三個月以上，進一步加劇了資源緊張，也無法保證立即創造收入。許多企業銷售組織缺乏一致、易於遵循且有效的銷售工作流程，加劇了這些挑戰。 HyprWin 顯著簡化了這個過程。只需輸入您理想的客戶資料，我們的系統即可在幾秒鐘內獲得理想的銷售線索，並將所有必要的銷售線索資料編譯到結構化的銷售工作流程中。利用人工智慧，我們將您的產品價值與潛在客戶數據相結合，為向潛在客戶闡明好處提供清晰的指導。這項創新將銷售入職時間縮短至幾天，同時確保在銷售工作流程中遵守行業最佳實踐，而這種品質通常只能透過昂貴的指導來實現。此外，我們的人工智慧驅動平台有助於制定外展策略、投資回報率估算和引人注目的勝利故事，有效地幫助銷售代表出色地履行職責，從而為您的企業增加收入。
SetSail
setsail.co
SetSail 是一個銷售資料平台，可自動擷取銷售活動、提供收入情報並提高銷售績效以增加收入。
CloseFactor
closefactor.com
CloseFactor 是世界上第一個面向收入團隊的 GTM 作業系統。憑藉其快速發展的工具集，CloseFactor 幫助企業利用 ICP 填充其管道。 CloseFactor 使用機器學習自動整理有關公司的非結構化資訊並提取可供行銷團隊採取行動的有意義的見解，從而識別您的最佳客戶，從而幫助銷售和行銷團隊實現他們的目標。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy 是一個收入支援平台，使收入團隊能夠推動可持續的收入成長。 GTM Buddy 致力於幫助新一代更聰明的賣家。想像這樣一個世界：人工智慧負責在正確的時間標記和顯示正確的內容，以幫助賣家就地進行操作。 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆工作。
Pega
pega.com
Pega 是一個強大的低程式碼平台，可為世界領先的組織建立敏捷性，以便他們能夠適應變化。客戶使用我們的人工智慧決策和工作流程自動化來解決他們最緊迫的業務挑戰——從個人化參與到自動化服務再到簡化營運。自 1983 年以來，我們建立了可擴展且靈活的架構，幫助人們專注於最重要的事情，從而滿足當今的客戶需求，同時為未來不斷轉型。
Regal.io
regal.io
Regal 是人工智慧驅動的 CX 的新標準。 Regal 了解即時客戶意圖訊號，並與 Regal AI 代理商和人工代理商結合，自動客製化多點觸控入站和出站互動。 客戶至上的品牌包括 Angi（以前稱為 Angie's List）、AAA、Google、Harvard（透過 Podium Education）、K Health、Kin Insurance、Ro、Toyota 和 Varsity Tutors，透過 Regal 改善了與數億客戶的互動，領先收入達到5B 美元。 Regal.io 總部位於紐約，獲得 Emergence Capital、Founder Collective 和 Homebrew 等領先投資者 8,300 萬美元的支持。
FunnL.ai
funnl.ai
在 FunnL.ai 探索人工智慧驅動的漏斗的未來。自動化潛在客戶開發、智慧地吸引潛在客戶並大幅提升轉換率。透過我們先進的漏斗解決方案釋放您業務的全部潛力。
Icereach
icereach.com
使用 Icereach 將轉換率提高 10 倍並大規模個人化訊息。用於 LinkedIn 外展的最安全的基於雲端的自動化工具。
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks 是一個人工智慧生產力平台，可協助公司讓每位員工都能存取並可操作其資訊。其 Dash AI 知識助理可立即回答與工作相關的問題，產生相關內容，尋找文件、訊息、任務等。除了 Web 介面之外，Dash AI 還具有強大的 Slack 整合。它可以添加到公司 Slack 頻道中，可以自動回覆常見問題。 Dashworks 目前與公司技術堆疊中的 20 多個應用程式整合。
Traq.ai
traq.ai
在買家比以往任何時候都更了解情況的世界中，贏得更多交易不再是遵循腳本，而是更多地了解潛在客戶的優先事項和痛點。透過通話錄音、轉錄和 AI 分析，Traq.ai 對話智慧平台從每次通話中提取以買家為中心、贏得交易的見解，並將其直接連結到您的 CRM。作為與任何 VoIP 電話和線上會議工具相容的與平台無關的 AI 銷售助理，Traq.ai 使每個團隊成員每天都更加高效。作為銷售績效和輔導平台，Traq.ai 揭示了您團隊面臨的挑戰，以便您可以優化培訓並激發最高水準的績效。透明、有競爭力的定價，包括免費選項。
Collective[i]
collectivei.com
高效、開明的銷售團隊更聰明地工作並贏得更多。 Collective[i] 是一種協調資料、人員和流程的整體方法。我們稱之為客戶關係優化。想像一下從您的資料、您的銷售團隊如何運作以及所執行的活動的一切，只需使用堆疊中的現有銷售工具即可提高效率。對於銷售營運和行銷，Collective[i] 提供乾淨、全面和自動化的資料收集。使用機器人流程自動化(RPA)，可以從銷售團隊使用的工作工具（電子郵件、日曆等）中自動捕獲活動，進行清理以更新聯絡人、公司名稱等，並使用我們的專利技術和大量資料自動登錄到CRM網路。不會損失任何數據或寶貴的時間，記錄的數據品質呈指數級提高，組織生產力提高 20-30%。 Collective[i] 維持 CRM 資料的持續適用性，自動修正過時的聯絡人和目標潛在客戶資訊。對於銷售管理，Collective[i] 為每個機會提供透明度和 AI/ML 驅動的智慧。不再需要冗長的管道審查，也不再出現季度末的意外情況。管理人員可以充滿信心地承諾收入，隨時檢查重要機會，並透過完全了解其活動的數量和品質來更好地管理和留住傑出人才。 Collective[i] 為經理提供基於 Collective[i] 龐大網路的 AI/ML 生成的有關買家的情報。對於銷售專業人士來說，Collective[i] 為每個買家的旅程提供指導，人工智慧/機器學習驅動提示將時間集中在哪裡和誰身上，並突出顯示可以幫助加速銷售和提高獲勝率的社交和工作網絡成員。 Collective[i] 的技術具有變革性，是現代銷售組織技術堆疊的重要組成部分。
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io：為成長驅動的團隊轉型 B2B 潛在客戶生成 了解 Leadgenerator.io，這是一個創新的 B2B 潛在客戶生成平台，它為銷售、行銷和營運專業人員重新構想並自動化了潛在客戶生成流程。我們最先進的平台提供了在當今競爭格局中蓬勃發展的基本工具。基本功能： 精確清單建立：輕鬆建立有針對性的潛在客戶清單。客製化電子郵件：利用人工智慧驅動的個人化實現卓越的參與率。自動外展和跟進：優化您的外展策略以利用每一個機會。銷售指導與培訓：增強團隊能力並獲得更多交易。戰術推廣工具：調整您的銷售方法以有效實現目標。 Leadgenerator.io 專為銷售開發代表 (SDR)、客戶經理 (AE) 和行銷人員而設計，對於尋求徹底改變潛在客戶開發工作的成長驅動型團隊而言，它是完美的解決方案。
Salesforge
salesforge.ai
告別冷電子郵件模板，向程式化冷電子郵件外展問好！ Salesforge 是一款一體化銷售執行超級應用程序，透過解決大規模個人化冷電子郵件外展的需求，同時保障您的電子郵件送達率，為每個銷售團隊提供實現目標的最高可能性。透過啟用即時AI 和透過機器學習來決策關鍵的銷售活動，增強每種語言的訊息傳遞，並消除對各種銷售點解決方案的需求，從而提高轉換率。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一個也是唯一一個為客戶成功經理構建的數位助理。透過整合到 Zoom，我們可以自動記筆記、擷取和分配行動項目、識別風險並提供產品回饋。更好的是，我們可以幫助您起草後續電子郵件並為明天的電話做好準備。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 減輕了壓力，並發現他們第一次贏得了行政工作的戰爭。
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker 是一種先進的人工智慧引導工具，旨在透過大規模實現超個人化來增強銷售互動。該工具最近籌集了 250 萬歐元並收購了 MyProfilia，並推出了新的 chrome 擴充功能。 Humanlinker 的主要功能之一是其人工智慧生成文案功能，可協助銷售團隊為其外展工作創建個人化的破冰活動。 這些破冰遊戲是根據 DISC 性格分析生成的，該分析提供了對潛在客戶固有性格特徵的洞察。此分析可協助銷售專業人員與潛在客戶有效溝通、建立信任並進行談判。 Humanlinker 還提供 360° 客戶和人員智能，使銷售團隊能夠更深入地了解他們的目標客戶以及這些客戶中的個人。 這些情報包括來自 LinkedIn 和 Twitter 等社交媒體平台的訊息，以及播客、採訪和文章。該工具與 Salesforce、Hubspot、Salesloft 和 Outreach 等流行的 CRM 平台無縫集成，使銷售團隊能夠存取和利用其現有數據和工作流程。 Humanlinker 面向希望優化其勘探和銷售流程的銷售團隊。 它提供了強大的個人化金鑰，可以利用各種來源的信息，幫助銷售專業人員預訂更多會議並縮短銷售週期。 該工具還透過提供人工智慧產生的建議和推薦來協助會議準備，使銷售代表在每次會議中產生更大的影響。總體而言，Humanlinker 使銷售團隊能夠在所有管道中個性化他們的互動，從而改善銷售成果並提高生產力。
Meetz Ai
meetz.ai
Meetz.ai 為任何規模的企業提供大規模的銷售線索。您所需要做的就是上傳潛在客戶列表，Meetz 將根據他們的線上活動透過個人化電子郵件與他們聯繫。一旦潛在客戶做出回應，人工智慧助理就會為您預訂演示！借助此功能，用戶不必檢查每個參與者的空閒時間，因為 Laura 可以找到每個人的最佳時間，並自動跟進他們。此外，Meetz.ai 允許用戶抄送 Laura，後者根據用戶的喜好或客人的要求系統地進行跟進，從而實現無縫的後續溝通。 Meetz AI 是完美的漏斗頂部工具，可透過所有表現最佳的管道增加銷售線索。
Oliverlist
oliverlist.com
Oliverlist 是一款一體化工具，可讓各種規模的企業自動發送電子郵件並大幅提高銷售額。 - 透過網路上不同的來源匯入和尋找專業電子郵件，例如社交網路或專業目錄。 - 透過人工智慧的自動跟進和自動回應處理來規劃電子郵件外展活動 - 最後，讓我們的演算法幫助您更好地選擇最容易接受您的報價的潛在客戶。
Penny AI
pennyapp.com
Penny 透過顧問和領導者所需的可複製現場經驗成倍增加收入，同時以您所需的創新速度提供數據和見解。 Penny 旨在幫助銷售顧問與客戶互動，並利用人工智慧 (AI) 和機器學習技術實現銷售工作流程自動化。它使行銷和銷售團隊能夠計算客戶流失率、監控市場趨勢並發現優化客戶參與度的機會
Salesroom
salesroom.com
體驗 Salesroom（我們的人工智慧視訊會議平台）的強大功能。 Salesroom 不僅追蹤買家參與度，還教授虛擬溝通最佳實務。透過即時存取您的知識庫，Salesroom 旨在提高代表在會議中的表現以及整個團隊的配額達成情況。
Saara
saara.io
最佳人工智慧電子商務軟體 解決獲客成本高、重複率低、退貨詐欺、退貨管理等問題...
Orum
orum.com
Orum 是人工智慧驅動的即時對話平台，可增強銷售活動、連接團隊並增加收入。
Squaretalk
squaretalk.com
透過全球互動式業務通訊平台 Squaretalk 增強您的業務能力並為優化通訊鋪平道路。 為我們的客戶創建一個智慧、統一的平台是我們團隊中每個人的目標，雖然 Squaretalk 為商業通訊提供了一個互連的生態系統，但我們也可以提供個人化的解決方案。 Axiom 是我們全功能的雲端 PBX。 Axiom 與一些世界領先的 CRM 集成，為通訊中心提供了向全球客戶提供個人化服務所需的工具。只需單擊即可撥打電話，直接從 CRM 管理呼叫流量。在每次通話期間查看來電者詳細資訊和購買歷史記錄，記錄所有通話並將其連結到您的 CRM。 Axiom 還為管理員提供了廣泛的功能，可以即時監控呼叫和座席、向座席提供耳語建議或在需要時接管通話。 Matrix 預測撥號器支援無限座席，每位使用者費用低至 25 美元。 Matrix 具有自訂管理器和代理程式介面以及即時儀表板，可同時處理多達 1000 個通道。 Squaretalk 的 Matrix 與您所有的潛在客戶開發工具集成，包括登陸頁面、CRM、聯盟網站和清單。 Matrix 會消化您的潛在客戶和聯絡人，並透過偵測活動電話號碼並針對時區進行最佳化來為聯繫做好準備。使用高度可設定的行銷活動，以最適合行銷工作需求的方式撥打潛在客戶。粉碎您的行銷活動並將通話時間縮短高達 400%！您從未見過這樣的撥號器。 Express 是一種多通路訊息解決方案，提供更多與客戶聯繫的方式，並確保我們的客戶永遠不會錯過繼續對話、解決問題或提供及時支援的機會。 Express 讓企業和聯絡中心隨時隨地透過任何裝置在他們的首選平台上與客戶聯繫。從簡訊開始，平台很快就會包括 WhatsApp、Messenger、Viber、Telegram 和微信。 山貓。無程式碼、即時整合層，使組織能夠將所有業務通訊平台和工具無縫地結合在一起。 Lynx 不需要專業知識或開發時間，透過讓複雜通訊系統的整合和自動化變得像使用應用程式一樣簡單，為聯絡中心和 BPO 提供支援。透過 Lynx，我們的客戶將可以靈活地投標幾乎任何他們想要的合同，因為 Lynx 提供對 100 多個業務應用程式的安全存取、透明的資料傳輸和勞動力優化。這對 BPO 來說是一個巨大的勝利。
FreJun
frejun.com
FreJun 是一個雲端電話平台，可自動執行您的商務通話。使用者可以使用獨特的虛擬號碼撥打外線業務電話，並使用相同號碼接聽來電。透過虛擬號碼撥打的電話可以被記錄並與任何工作流程工具（例如 CRM 和 ATS）整合。產生詳細的呼叫分析和人工智慧見解以提高團隊績效。 FreJun 還提供了獨特的自動呼叫功能（自動撥號器），用戶可以自動呼叫號碼清單。透過將 FreJun 與工作流程工具結合使用，整個聯絡系統可以在 5-10 分鐘內自動化。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing 是商業語音人工智慧助理的領先供應商。 在我們專有的對話式 AI 技術和 OpenAI 的 ChatGPT 的支援下，我們的語音 AI 助理旨在在客戶旅程的任何階段自動進行呼入和呼出客戶互動。 我們幫助企業增加收入、提高營運效率並豐富其數位客戶體驗之旅，而無需大量投資或增加人員。 我們的多語言語音 AI 助理已成功為金融服務、醫療保健、保險、電子商務等多個行業的中小型企業和企業實現數百萬次企業與客戶對話的自動化。 Curious Thing 是唯一支援跨多個用例快速部署的語音 AI 技術 - 支付支援、查詢處理、預約、常見問題解答處理、潛在客戶資格認證等。
Nutsales
nutsales.co
什麼是堅果銷售？ Nutsales 是一個人工智慧驅動的 CRM 平台，由可擴展的人力團隊提供支援。我們可以先透過與銷售、客戶支援、人力資源等的 Gmail 整合自訂管道，將您的多個郵箱變成互動式管道。透過即時協作、標記和評論增強團隊溝通從入站或出站獲取新線索，立即整合和參與透過 Nutsales，您將擁有一支 24/7 的團隊，確保所有客戶對話都不會被忽視。