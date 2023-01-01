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亞馬遜音樂（以前稱為亞馬遜 MP3）是亞馬遜經營的音樂串流平台和線上音樂商店。於 2007 年 9 月 25 日推出公開測試版，並於 2008 年 1 月成為第一家銷售來自四大音樂唱片公司（EMI、Universal、Warner 和 Sony BMG）以及許多獨立人士。所有曲目最初均以 256 kbps 可變比特率 MP3 格式出售，沒有針對每個客戶的浮水印或 DRM；然而，一些曲目現在帶有浮水印。與唱片公司的授權協議限制了音樂可以銷售的國家。繼美國之後，Amazon MP3於2008年12月3日在英國推出，2009年4月1日在德國推出，6月10日在法國推出，2009年。德語版於2009年12月3日在奧地利和瑞士推出。亞馬遜MP3商店於2010年11月10日在日本推出。西班牙語和義大利語版本於2012年10月4日推出。墨西哥版於2012年10月4日推出。2018 年11 月7 日宣布。2019 年9 月17 日，亞馬遜音樂宣布推出Amazon Music HD，這是一種新的無損品質音樂，擁有超過5000 萬首高清(16bit/44.1 kHz) 歌曲和數百萬首Ultra 歌曲。高清（24（位元）/44（kHz）、24/48、24/96、24/192），最高品質的串流音訊。 Amazon 現在是 Tidal 和 Qobuz 等為發燒友提供無損音樂的公司之一。截至 2020 年 1 月，Amazon Music 擁有 5,500 萬聽眾。

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