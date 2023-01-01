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TuneIn 是一家美國音訊串流服務，為超過 6,000 萬月活躍用戶提供即時新聞、廣播、體育、音樂和播客。截至 2019 年，TuneIn 每月活躍用戶超過 7,500 萬。 TuneIn 由位於加州舊金山的 TuneIn Inc 公司營運。該公司由 Bill Moore 於 2002 年在德克薩斯州達拉斯創立，當時名為 RadioTime。用戶可以在 TuneIn 網站上收聽廣播、使用行動應用程式、智慧揚聲器或其他支援的裝置。截至 2016 年，TuneIn 也支援超過 55 種車型。 2013年，該公司從Institutional Venture Partners、紅杉資本、GV、General Catalyst Partners和Icon Ventures籌集了超過4,700萬美元的風險投資。

網站： tunein.com

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