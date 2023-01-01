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Voxer 是一家位於舊金山的行動應用程式開發公司，以其免費的智慧型手機 Voxer Walkie Talkie 應用程式而聞名。 Voxer Walkie Talkie 由 Tom Katis 和 Matt Ranney 創立，既是一個即時「一鍵通」系統，也是一個語音訊息系統。 Voxer 上的訊息在錄製時即時傳送，然後也以語音訊息的形式傳送。該應用程式適用於 Android、Windows Phone 和 iOS 作業系統。 2012年4月，該公司從Institutional Venture Partners (IVP)、英特爾投資和其他天使投資者籌集了3,000萬美元的創投。

網站： voxer.com

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