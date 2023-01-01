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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Lucidchart 是一個基於 Web 的專有平台，允許使用者協作繪製、修改和共享圖表和圖表。Lucidchart 在支援 HTML5 的瀏覽器上運行。這意味著它不需要更新 Adob​​e Flash 等第三方軟體。 2010年，Lucidchart宣布併入Google Apps Marketplace。2011年，Lucidchart在2011年的「天使融資」中籌集了100萬美元。2018年10月17日，Lucidchart宣布從Meritech Capital和ICONIQ Capital額外籌集了7200萬美元。

網站： lucidchart.com

免責聲明：WebCatalog 與 Lucidchart 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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