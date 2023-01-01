在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

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Lucidchart 是一個基於 Web 的專有平台，允許使用者協作繪製、修改和共享圖表和圖表。Lucidchart 在支援 HTML5 的瀏覽器上運行。這意味著它不需要更新 Adob​​e Flash 等第三方軟體。 2010年，Lucidchart宣布併入Google Apps Marketplace。2011年，Lucidchart在2011年的「天使融資」中籌集了100萬美元。2018年10月17日，Lucidchart宣布從Meritech Capital和ICONIQ Capital額外籌集了7200萬美元。

網站： lucidchart.com

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