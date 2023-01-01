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Sumo Logic, Inc. 是一家基於雲端的機器資料分析公司，專注於安全、營運和 BI 用例。它提供日誌管理和分析服務，利用機器產生的大數據來提供即時 IT 洞察。 Sumo Logic 總部位於加州雷德伍德城，由ArcSight 資深人士Kumar Saurabh 和Christian Beedgen 於2010 年4 月創立，並獲得了來自Accel Partners、DFJ Growth、Greylock Partners、Institutional Venture Partners、紅杉資本、Sapphire Ventures 、Sutter Hill Ventures 的資金、天使投資人 Shlomo Kramer、Battery Ventures、Tiger Global Management 和富蘭克林鄧普頓。截至2019年5月，該公司已籌集創投總額達3.45億美元。2020年9月17日，Sumo Logic以上市公司身分在納斯達克證券交易所首次公開募股。

網站： sumologic.com

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