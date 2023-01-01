WebCatalog

DocuSign

DocuSign

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 Web 應用程式

網站： docusign.com

使用 WebCatalog 上「DocuSign」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

DocuSign, Inc. 是一家總部位於加州舊金山的美國公司，允許組織管理電子協議。作為 DocuSign 協定雲的一部分，DocuSign 提供電子簽名，這是一種在不同裝置上進行電子簽名的方式。 DocuSign 聲稱在 180 多個國家/地區擁有超過 475,000 名客戶和數億用戶。 DocuSign 處理的簽名符合美國 ESIGN 法案和歐盟 eIDAS 法規，包括歐盟高級簽名和歐盟合格簽名。2018 年 4 月，DocuSign 申請首次公開發行。 IPO時，最大股東是創投公司Sigma Partners、Ignition Partners、Frazier Technology Ventures，前執行長Keith Krach是最大個人股東。原始創辦人或現任執行長丹尼爾·斯普林格都不是主要股東。公司於2018年4月27日在納斯達克上市。

網站： docusign.com

免責聲明：WebCatalog 與 DocuSign 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Sumo Logic

Sumo Logic

sumologic.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

UiPath

UiPath

uipath.com

SignEasy

SignEasy

signeasy.com

Mixcloud

Mixcloud

mixcloud.com

Concord

Concord

concordnow.com

Zillow

Zillow

zillow.com

BlueInk

BlueInk

blueink.com

Weibo

Weibo

weibo.com

Prezi

Prezi

prezi.com

Coupa

Coupa

coupa.com

PlanGrid

PlanGrid

plangrid.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策