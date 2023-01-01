Dropbox 是由美國公司 Dropbox, Inc. 營運的文件託管服務，總部位於加州舊金山，提供雲端儲存、文件同步、個人雲端和用戶端軟體。 Dropbox 是由麻省理工學院的學生 Drew Houston 和 Arash Ferdowsi 於 2007 年創立的新創公司，初始資金來自種子加速器 Y Combinator。 Dropbox 被評為美國和全球最有價值的新創公司之一，估值超過 100 億美元，並被稱為 Y Combinator 迄今為止最成功的投資之一。然而，Dropbox 也因安全漏洞和隱私問題等問題而受到批評和爭議。 Dropbox 自 2014 年起在中國被封鎖。它在電子前沿基金會 2017 年「保護您的數據免受政府請求」報告中獲得五星級評級。

網站： dropbox.com

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