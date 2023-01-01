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Lever 是一家總部位於加州舊金山的美國軟體公司，提供招募申請人追蹤系統。它由 Sarah Nahm、Nate Smith 和 Randal Truong 於 2012 年創立。 Lever 在2012 年9 月的種子輪融資中籌集了280 萬美元，在2014 年10 月的A 輪融資中籌集了1000 萬美元，在2016 年1 月的B 輪融資中又籌集了2000 萬美元。 2017 年7 月，Lever 籌集了4,000 萬美元，使總資金達到7,000萬美元。它得到了一個顧問委員會的支持，其中包括 Box 執行長 Aaron Levie、Yahoo! 執行長 Marissa Mayer 和 Yelp 執行長 Jeremy Stoppelman。

網站： lever.co

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