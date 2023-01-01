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Reddit（其標誌為 reddit）是美國社群新聞聚合、網路內容評級和討論網站。 註冊會員向網站提交內容，例如連結、文字貼文和圖像，然後由其他會員投票贊成或反對。貼文按主題組織到用戶創建的名為“subreddits”的板塊中，涵蓋各種主題，如新聞、政治、科學、電影、視頻遊戲、音樂、書籍、體育、健身、烹飪、寵物和圖像共享。獲得更多贊成票的提交內容會出現在其 Reddit 子版塊的頂部，如果收到足夠的讚成票，最終會出現在網站的首頁。儘管有嚴格的規則禁止騷擾，Reddit 的管理員還是花費了大量資源來管理該網站。根據Alexa Internet 的數據，截至2020 年5 月，Reddit 名列美國和全球訪問量第19 位的網站，其用戶的55%基數來自美國，其次是英國（7.4%）和加拿大（5.8%）。Reddit 由弗吉尼亞大學室友Steve Huffman 和Alexis Ohanian 於2005 年創立。Condé Nast Publications 於2006 年10 月收購了該網站。20111.年， Reddit 成為康泰納仕母公司 Advance Publications 的獨立子公司。 2014 年 10 月，Reddit 在 Sam Altman 領投的一輪融資中籌集了 5,000 萬美元，投資者包括 Marc Andreessen、Peter Thiel、Ron Conway、Snoop Dogg 和 Jared Leto。當時他們的投資對該公司的估值為 5 億美元。 2017 年 7 月，Reddit 籌集了 2 億美元，估值達到 18 億美元，Advance Publications 仍是多數股東。 2019年2月，騰訊領投的3億美元融資使該公司估值達30億美元。

網站： reddit.com

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