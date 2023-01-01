Instagram（通常縮寫為IG 或Insta）是Facebook 旗下的美國照片和影片分享社群網路服務，由Kevin Systrom 和Mike Krieger 創建，最初於2010 年10 月在iOS 上推出。Android 版本於2012 年4 月發布，隨後又推出了2012 年11 月推出功能有限的桌面介面，2014 年6 月推出Fire OS 應用程序，2016 年10 月推出Windows 10 應用程式。該應用程式允許用戶上傳可使用過濾器進行編輯並按主題標籤和地理標記進行組織的媒體。貼文可以公開分享或與預先批准的追蹤者分享。用戶可以按標籤和位置瀏覽其他用戶的內容並查看趨勢內容。用戶可以喜歡照片並關注其他用戶以將其內容添加到來源中。 Instagram 最初的特點是只允許內容以 640 像素的正方形 (1:1) 長寬比進行邊框，以匹配當時 iPhone 的顯示寬度。 2015 年，這些限制被放寬，像素增加到 1080。該服務還增加了消息傳遞功能，能夠在單個帖子中包含多個圖像或視頻，以及故事功能（類似於其主要對手Snapchat），該功能允許用戶將照片和視頻發佈到連續的提要中，每個貼文都可以通過其他人各24小時。截至2019 年1 月，每天有5 億用戶使用「故事」功能。2010 年推出後，Instagram 迅速普及，兩個月內註冊用戶達到100 萬，一年內註冊用戶達到1000 萬，截至2019 年5 月註冊用戶達到 10 億。2012 年 4 月，Facebook 以約 10 億美元現金和股票收購了該服務。截至 2015 年 10 月，已上傳超過 400 億張照片。儘管 Instagram 因其影響力而受到讚揚，但它也一直受到批評，尤其是政策和介面的變化、審查制度的指控以及用戶上傳的非法或不當內容。 截至 2020 年 7 月，關注最多的人是足球運動員克里斯蒂亞諾·羅納爾多 (Cristiano Ronaldo)，擁有超過 2.33 億追隨者。截至2019 年1 月14 日，Instagram 上點讚最多的照片是一張雞蛋照片，由帳戶@world_record_egg 發布，創建該照片的唯一目的是超越之前凱莉·詹納(Kylie Jenner) 帖子獲得1800 萬點讚的記錄。這張照片目前有超過 5,400 萬個讚。 Instagram 成為 2010 年代下載量第四大的行動應用程式。

網站： instagram.com

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