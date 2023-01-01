X（原 Twitter）是一種線上社交媒體和社交網路服務，由美國公司 X Corp. 經營，該公司是 Twitter, Inc. 的繼任者。 Twitter 是美國的微博和社交網路服務，用戶可以在其上發布稱為「推文」的訊息並與之互動。註冊用戶可以發布、按讚和轉發推文，但未註冊用戶只能閱讀推文。使用者透過網站介面、簡訊服務 (SMS) 或其行動裝置應用軟體（「應用程式」）造訪 Twitter。 Twitter, Inc. 總部位於加州舊金山，在全球設有超過 25 個辦公室。推文最初限制為 140 個字符，但在 2017 年 11 月，非 CJK 語言的推文長度增加了一倍，達到 280 個。大多數帳戶的音頻和視頻推文仍限制為 140 秒。 Twitter 由 Jack Dorsey、Noah Glass、Biz Stone 和 Evan Williams 於 2006 年 3 月創建，並於當年 7 月推出。到 2012 年，超過 1 億用戶每天發布 3.4 億條推文，該服務平均每天處理 16 億次搜尋查詢。 2013年，它是訪問量最大的十大網站之一，被譽為「網路的簡訊」。截至 2018 年，Twitter 每月活躍用戶超過 3.21 億。 以前是推特。

網站： twitter.com

免責聲明：WebCatalog 與 X 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。