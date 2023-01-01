WebCatalog

X

X

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 Web 應用程式

網站： twitter.com

使用 WebCatalog 上「X」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

X（原 Twitter）是一種線上社交媒體和社交網路服務，由美國公司 X Corp. 經營，該公司是 Twitter, Inc. 的繼任者。 Twitter 是美國的微博和社交網路服務，用戶可以在其上發布稱為「推文」的訊息並與之互動。註冊用戶可以發布、按讚和轉發推文，但未註冊用戶只能閱讀推文。使用者透過網站介面、簡訊服務 (SMS) 或其行動裝置應用軟體（「應用程式」）造訪 Twitter。 Twitter, Inc. 總部位於加州舊金山，在全球設有超過 25 個辦公室。推文最初限制為 140 個字符，但在 2017 年 11 月，非 CJK 語言的推文長度增加了一倍，達到 280 個。大多數帳戶的音頻和視頻推文仍限制為 140 秒。 Twitter 由 Jack Dorsey、Noah Glass、Biz Stone 和 Evan Williams 於 2006 年 3 月創建，並於當年 7 月推出。到 2012 年，超過 1 億用戶每天發布 3.4 億條推文，該服務平均每天處理 16 億次搜尋查詢。 2013年，它是訪問量最大的十大網站之一，被譽為「網路的簡訊」。截至 2018 年，Twitter 每月活躍用戶超過 3.21 億。 以前是推特。

網站： twitter.com

免責聲明：WebCatalog 與 X 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

X Pro

X Pro

tweetdeck.twitter.com

Tumblr

Tumblr

tumblr.com

Minds

Minds

minds.com

Myspace

Myspace

myspace.com

Medium

Medium

medium.com

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

TuneIn

TuneIn

tunein.com

Plurk

Plurk

plurk.com

SoundCloud

SoundCloud

soundcloud.com

Glue

Glue

glue.im

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

Mint

Mint

intuit.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策