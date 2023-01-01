WebCatalog

Tumblr

Tumblr

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 Web 應用程式

網站： tumblr.com

使用 WebCatalog 上「Tumblr」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Tumblr（風格化為 tumblr，發音為“tumbler”）是一家美國微博和社交網站，由 David Karp 於 2007 年創立，目前由 Automattic 所有。該服務允許用戶將多媒體和其他內容發佈到簡短的部落格。用戶可以關注其他用戶的部落格。部落客還可以將他們的部落格設為私有。對於部落客來說，網站的許多功能都是透過「儀表板」介面存取的。 截至 2019 年 8 月 12 日，Tumblr 擁有超過 4.75 億個部落格。 截至 2016 年 1 月，該網站每月訪問量超過 5 億，到 2019 年 8 月降至少於 4 億。

網站： tumblr.com

免責聲明：WebCatalog 與 Tumblr 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

VK

VK

vk.com

Goodreads

Goodreads

goodreads.com

Quizlet

Quizlet

quizlet.com

GroupMe

GroupMe

groupme.com

Instagram

Instagram

instagram.com

Prezi

Prezi

prezi.com

Rainway

Rainway

rainway.com

AddThis

AddThis

addthis.com

QQ

QQ

qq.com

Wavechat

Wavechat

wavechat.ai

eFileCabinet

eFileCabinet

efilecabinet.com

Lazada Malaysia

Lazada Malaysia

lazada.com.my

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策