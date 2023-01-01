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VK（原名 VKontakte 的縮寫；俄語：ВКонта́кте，意思是 InContact）是一家位於聖彼得堡的俄羅斯線上社群媒體和社群網路服務。 VK 有多種語言版本，但主要由俄語使用者使用。 VK 允許用戶公開或私下相互發送訊息；建立群組、公共頁面和活動；分享和標記圖像、音訊和視訊；截至 2018 年 8 月，VK 至少擁有 5 億個帳戶。 VK 在 Alexa 全球 500 強網站中排名第 19 位（截至 2019 年 8 月）。它是俄羅斯最受歡迎的網站。根據SimilarWeb 的數據，VK 是全球訪問量排名第 14 的網站。

網站： vk.com

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