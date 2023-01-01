Kindle CloudReader

在您的手機、平板電腦或電腦上即時、舒適地存取和閱讀數百萬種圖書。 Kindle 商店是亞馬遜經營的線上電子書電子商務商店，作為其零售網站的一部分，可從任何亞馬遜 Kindle、Fire 平板電腦或 Kindle 行動應用程式存取。 2007 年 11 月 Kindle 推出時，該商店在美國商店提供了超過 88,000 種數位書籍。到2008 年底，這一數字增加到超過275,000 種，到2011 年8 月超過765,000 種。2014 年7 月，有超過270 萬種圖書可供使用，截至2018 年3 月，美國有超過600 萬種圖書可供購買。線上並使用 Wi-Fi 或亞馬遜的 Whispernet 下載，將內容傳輸到使用者的裝置上。亞馬遜為商店帶來的創新之一是一鍵購買，允許用戶快速購買電子書。 Kindle商店使用推薦引擎來查看購買歷史記錄、瀏覽歷史記錄和閱讀活動，然後推薦它認為用戶會喜歡的材料。

網站： read.amazon.com

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