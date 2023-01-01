WebCatalog

Kindle CloudReader

Kindle CloudReader

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 Web 應用程式

網站： read.amazon.com

使用 WebCatalog 上「Kindle CloudReader」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

在您的手機、平板電腦或電腦上即時、舒適地存取和閱讀數百萬種圖書。 Kindle 商店是亞馬遜經營的線上電子書電子商務商店，作為其零售網站的一部分，可從任何亞馬遜 Kindle、Fire 平板電腦或 Kindle 行動應用程式存取。 2007 年 11 月 Kindle 推出時，該商店在美國商店提供了超過 88,000 種數位書籍。到2008 年底，這一數字增加到超過275,000 種，到2011 年8 月超過765,000 種。2014 年7 月，有超過270 萬種圖書可供使用，截至2018 年3 月，美國有超過600 萬種圖書可供購買。線上並使用 Wi-Fi 或亞馬遜的 Whispernet 下載，將內容傳輸到使用者的裝置上。亞馬遜為商店帶來的創新之一是一鍵購買，允許用戶快速購買電子書。 Kindle商店使用推薦引擎來查看購買歷史記錄、瀏覽歷史記錄和閱讀活動，然後推薦它認為用戶會喜歡的材料。

網站： read.amazon.com

免責聲明：WebCatalog 與 Kindle CloudReader 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Scribd

Scribd

scribd.com

PlayStation Store

PlayStation Store

store.playstation.com

Trip.com

Trip.com

trip.com

Booktopia

Booktopia

booktopia.com.au

Amazon Drive

Amazon Drive

amazon.com

Instapaper

Instapaper

instapaper.com

VOA English

VOA English

voanews.com

Crunchyroll

Crunchyroll

crunchyroll.com

comiXology

comiXology

comixology.com

CamelCamelCamel

CamelCamelCamel

camelcamelcamel.com

Travala.com

Travala.com

travala.com

Amazon Music

Amazon Music

amazon.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策