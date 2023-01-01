WebCatalog
Booktopia

Booktopia

booktopia.com.au

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Booktopia」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Booktopia - 從澳洲領先的線上書店購買線上書籍、DVD 和雜誌訂閱，擁有超過 400 萬種圖書。 Booktopia 提供數千本電子書、每日折扣書籍以及每個線上圖書訂單 9.99 美元的統一運費。

網站： booktopia.com.au

免責聲明：WebCatalog 與 Booktopia 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Book Depository

Book Depository

bookdepository.com

Rakuten Kobo

Rakuten Kobo

kobo.com

Google Books

Google Books


Tuft + Paw

Tuft + Paw

tuftandpaw.com

YesStyle

YesStyle

yesstyle.com

Scribd

Scribd

scribd.com

ShippingEasy

ShippingEasy

shippingeasy.com

Cheapflights

Cheapflights

cheapflights.com

Kindle CloudReader

Kindle CloudReader

read.amazon.com

Trip.com

Trip.com

trip.com

carwow

carwow

carwow.co.uk

London Review of Books

London Review of Books

lrb.co.uk

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策