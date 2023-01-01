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Amazon Drive，以前稱為 Amazon Cloud Drive，是由 Amazon 管理的雲端儲存應用程式。該服務提供安全的雲端儲存、文件備份、文件共享和相片列印。使用亞馬遜帳戶，可以從多個裝置（包括網頁瀏覽器、桌面應用程式、手機和平板電腦）傳輸和管理文件和資料夾。 Amazon Drive 還允許美國用戶使用 Amazon Prints 服務訂購照片列印和相簿。如今，Amazon Drive 透過 Amazon Prime 訂閱或 Kindle Fire 設備提供免費的無限照片儲存以及付費的有限儲存服務。在美國、加拿大、歐洲國家、日本、澳洲等主要國家推出。它還在中國和巴西作為免費的有限 5GB 儲存服務。

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