使用 WebCatalog 上「MEGA」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

Mega（大寫形式為 MEGA）或 Mega.nz 是由奧克蘭公司 Mega Limited 提供的雲端儲存和文件託管服務。該服務主要透過基於網路的應用程式提供。 Mega 行動應用程式也適用於 Windows Phone、Android 和 iOS。 Mega 以其為免費帳戶分配的 50 GB 大儲存空間而聞名。該網站和服務由 Kim Dotcom 於 2013 年 1 月 19 日推出，他創立了現已解散的 Megaupload 服務。然而，2015年，Kim Dotcom與該服務解除了關係，並表示紐西蘭政府已經扣押了一名中國投資者的股份並控制了該網站。 Mega Limited回應稱，當局並未乾預其營運。

網站： mega.io

免責聲明：WebCatalog 與 MEGA 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。