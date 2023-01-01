替代項 - MEGA
Google Drive
google.com
Google Drive 是 Google 開發的文件儲存和同步服務。 Google Drive 於 2012 年 4 月 24 日推出，允許用戶在其伺服器上儲存檔案、跨裝置同步檔案以及共享檔案。除了網站之外，Google Drive 還為 Windows 和 macOS 電腦以及 Android 和 iOS 智慧型手機和平板電腦提供具有離線功能的應用程式。 Google Drive 包含 Google Docs、Google Sheets 和 Google Slides，它們是辦公室套件的一部分，允許協作編輯文件、電子表格、簡報、繪圖、表單等。透過辦公室套件建立和編輯的文件保存在 Googl...
iCloud
icloud.com
登入 iCloud 存取您的照片、影片、文件、筆記、聯絡人等。使用您的 Apple ID 或建立新帳戶來開始使用 Apple 服務。
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive（以前稱為 SkyDrive）是 Microsoft 營運的文件託管服務和同步服務，作為其 Web 版 Office 的一部分。 OneDrive 於2007 年8 月首次推出，允許用戶在雲端儲存檔案和個人資料（例如Windows 設定或BitLocker 復原金鑰）、在Android、Windows Phone 和iOS 行動裝置、Windows 和macOS 電腦以及其他裝置之間共用檔案和同步檔案。 Xbox 360 和 Xbox One 遊戲機。使用者可以將 Microsoft Office 文件上傳到 OneDrive。 OneDrive 免費提供...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox 是由美國公司 Dropbox, Inc. 營運的文件託管服務，總部位於加州舊金山，提供雲端儲存、文件同步、個人雲端和用戶端軟體。 Dropbox 是由麻省理工學院的學生 Drew Houston 和 Arash Ferdowsi 於 2007 年創立的新創公司，初始資金來自種子加速器 Y Combinator。 Dropbox 被評為美國和全球最有價值的新創公司之一，估值超過 100 億美元，並被稱為 Y Combinator 迄今為止最成功的投資之一。然而，Dropbox 也因安全漏洞和隱私問題等問題而受到批評和爭議。 Dropbox 自 2014 年起在中國被封鎖。它在...
TeraBox
terabox.com
提供檔案的網路備份和同步。具有空間大、速度快、安全穩定、支援網路教育、手機加速等特性。立即註冊即可享有 1TB 免費儲存空間
iCloud Drive
icloud.com
透過 iCloud Drive，您可以將檔案安全地儲存在 iCloud 中，並在 iCloud.com 以及您的 iPhone、iPad、iPod touch、Mac 和 Windows 電腦上存取它們。您也可以將 Mac 上的「桌面」和「文件」資料夾中的所有檔案自動儲存在 iCloud Drive 中。這樣，您就可以將檔案保存在 Mac 上通常儲存的位置，並且可以在 iCloud.com 和您的所有裝置上使用它們。 在 iCloud.com 上，您可以使用 iCloud Drive 上傳和下載檔案、共用檔案、刪除檔案、整理資料夾中的檔案、重新命名檔案以及還原最近刪除的檔案。您也可以與其他 ...
TeleDrive
teledriveapp.com
您的免費無限雲端儲存。該開源專案為您提供您應得的東西。使用 Telegram API 作為您的無限儲存空間。因此，您可以上傳任意數量，沒有任何限制。
Amazon Drive
amazon.com
Amazon Drive，以前稱為 Amazon Cloud Drive，是由 Amazon 管理的雲端儲存應用程式。該服務提供安全的雲端儲存、文件備份、文件共享和相片列印。使用亞馬遜帳戶，可以從多個裝置（包括網頁瀏覽器、桌面應用程式、手機和平板電腦）傳輸和管理文件和資料夾。 Amazon Drive 還允許美國用戶使用 Amazon Prints 服務訂購照片列印和相簿。如今，Amazon Drive 透過 Amazon Prime 訂閱或 Kindle Fire 設備提供免費的無限照片儲存以及付費的有限儲存服務。在美國、加拿大、歐洲國家、日本、澳洲等主要國家推出。它還在中國和巴西作為免費的...
Yandex Disk
disk.yandex.com
只需將文件拖放到瀏覽器視窗即可上傳文件，對文件和資料夾進行批次操作，上傳後立即發布。無論發生什麼情況，Yandex.Disk 都會儲存您的檔案。
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud 對於確保您裝置上的個人資訊安全、最新且無論您身在何處都可用至關重要。在 iCloud.com，您可以透過任何網頁瀏覽器存取您的照片、文件等。您所做的更改將同步到您的 iPhone 和其他設備，因此您始終保持最新狀態。