iCloud Beta

iCloud 對於確保您裝置上的個人資訊安全、最新且無論您身在何處都可用至關重要。在 iCloud.com，您可以透過任何網頁瀏覽器存取您的照片、文件等。您所做的更改將同步到您的 iPhone 和其他設備，因此您始終保持最新狀態。

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