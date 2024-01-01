GitHub Web Editor

基於網路的編輯器引入了一種全新的、輕量級的編輯體驗，完全在瀏覽器中運行。使用 Web 編輯器，您可以從 GitHub 導航文件和原始碼儲存庫，並進行和提交程式碼變更。您可以在編輯器中開啟任何儲存庫、分叉或拉取請求。 基於 Web 的編輯器可在 GitHub.com 上免費向所有人開放。 基於 Web 的編輯器提供了 Visual Studio Code 的許多優點，例如搜尋、語法突出顯示和原始程式碼控制視圖。您也可以使用設定同步與編輯器共用您自己的 Visual Studio Code 設定。有關詳細信息，請參閱 Visual Studio Code 文件中的設定同步指南。 網頁編輯器完全在瀏覽器的沙箱中運作。它不會克隆儲存庫，而是透過直接從瀏覽器呼叫服務的 API 來載入程式碼。您的工作將保存在瀏覽器的本機儲存中，直到您提交為止。您可以提交更改以保留任何新工作。 由於沒有關聯的計算，您將無法建置和運行程式碼或使用整合終端。只有可以在 Web 中執行的擴充子集才會出現在 Extensionspanel 中並且可以安裝。同樣，網路中對某些程式語言的支援可能更加有限。

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