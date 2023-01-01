Microsoft Sharepoint

SharePoint 是一個基於 Web 的協作平台，與 Microsoft Office 整合。 SharePoint 於 2001 年推出，主要以文件管理和儲存系統出售，但該產品具有高度可配置性，且其使用情況在不同組織之間存在很大差異。

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