Microsoft Sharepoint

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

SharePoint 是一個基於 Web 的協作平台，與 Microsoft Office 整合。 SharePoint 於 2001 年推出，主要以文件管理和儲存系統出售，但該產品具有高度可配置性，且其使用情況在不同組織之間存在很大差異。

網站： microsoft.com

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