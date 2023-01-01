Feng Office

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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

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以網路為基礎的協作軟體（網路辦公室），可透過專案管理、網路文件管理和 CRM 來提高團隊生產力。

網站： fengoffice.com

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