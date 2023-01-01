Apple Music 是由 Apple Inc. 開發的音樂和視訊串流服務。用戶可以選擇音樂點播到其設備，也可以收聽現有的播放清單。該服務還包括網路廣播電台 Apple Music 1、Apple Music Hits 和 Apple Music Country，每天 24 小時向 200 多個國家/地區進行現場直播。該服務於2015年6月8日宣布，並於2015年6月30日推出。在該服務需要按月訂閱之前，新訂閱者可以獲得六個月的免費試用期。 Apple Music 最初是一項嚴格的音樂服務，但在2016 年開始擴展到視頻領域。高管吉米·艾歐文(Jimmy Iovine) 表示，該服務的目的是成為一個“文化平台”，據報道，蘋果希望該服務成為“一站式服務”流行文化”。該公司正在積極大力投資影片內容的製作和購買，包括支持音樂發行的音樂錄影帶和音樂會片段，以及網路連續劇和長片。 Apple Music 最初的 iOS 版本收到的評價褒貶不一，批評者認為用戶介面「不直觀」。然而，它因其播放清單管理、龐大的串流歌曲庫以及與其他蘋果設備和服務的整合而受到稱讚。在 iOS 10 中，該應用程式進行了重大重新設計，並因更新後的介面更加簡潔、改進了導航以及更加重視用戶的庫而獲得了積極評價。 Apple Music 推出後迅速受到歡迎，僅六個月的時間就突破了 1000 萬訂閱者的里程碑。截至 2019 年 6 月，該服務在全球擁有 6,000 萬用戶。

網站： music.apple.com

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