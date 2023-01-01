YouTube Music

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YouTube Music是Google子公司YouTube開發的音樂串流服務；它為音樂串流媒體的服務提供了客製化介面，允許用戶根據流派、播放清單和推薦瀏覽 YouTube 上的歌曲和音樂影片。 該服務還提供高級層，支援無廣告播放、純音訊後台播放以及下載歌曲進行離線播放。這些訂閱優惠也適用於 Google Play Music 和 YouTube Premium 的訂閱者。該服務最終將取代 Google Play Music，成為Google音樂串流媒體和購買的主要品牌。

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