Pandora 是 Sirius XM Holdings 旗下的美國訂閱式音樂串流服務。該服務總部位於加利福尼亞州奧克蘭，重點提供基於“音樂基因組計劃”的推薦，這是一種按音樂特徵對單首歌曲進行分類的方法。該服務最初作為互聯網廣播服務在消費市場推出，它將根據這些特徵和用戶喜歡的歌曲生成個人化頻道；該服務有廣告支援層和基於訂閱的版本。 2017年，該服務推出了Pandora Premium，這是該服務的按需版本，更符合當代競爭對手的需求。 該公司成立於 2000 年，當時名為 Savage Beast Technologies，最初構思為 B2B 公司，向零售商授權音樂基因組計畫作為推薦平台。 2005年，該公司將重點轉向消費市場，推出了網路收音機產品Pandora。 Pandora 是一項免費增值服務；基本功能是免費的，但有廣告或有限制，而附加功能（例如改進的串流品質、音樂下載和離線頻道）則透過付費訂閱提供。 2019 年，Pandora 每月活躍用戶約 6,350 萬，訂閱者為 620 萬。 2019 年 2 月，Sirius XM Holdings 以 35 億美元的股票收購了 Pandora。

網站： pandora.com

免責聲明：WebCatalog 與 Pandora 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。