Yandex Music 是 Yandex 開發的音樂串流服務。用戶選擇音樂作品、專輯、音樂曲目集以按需串流到他們的裝置並接收個人化推薦。該服務還可以作為行動應用程式提供，其版本與 iOS、Android 相容。亞美尼亞、亞塞拜然、白俄羅斯、喬治亞、以色列、哈薩克、吉爾吉斯、摩爾多瓦、俄羅斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克提供服務。訂閱只能從上述支援的國家/地區支付，但該服務可在所有其他國家/地區使用。 截至 2017 年 10 月，Yandex Music 上提供了超過 4000 萬首音樂曲目。大約有2000 萬人每月至少使用一次該服務。Yandex Music 最受歡迎的功能是智能播放列表，它每天為每個用戶更新，並提供最近播放的曲目、與他們最喜歡的音樂相似的音樂以及以不同曲目為基礎的音樂。依照使用者的口味。

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