SoundCloud 是一家位於德國柏林的線上音訊分發平台和音樂共享網站，用戶可以透過該平台上傳、推廣和分享音訊。 SoundCloud 由 Alexander Ljung 和 Eric Wahlforss 於 2007 年創立，現已發展成為最大的音樂串流服務之一，全球每月用戶數量超過 1.75 億。 SoundCloud 在該平台上提供免費和付費會員資格，適用於桌面和行動裝置。 SoundCloud 透過許多藝術家的成功影響了音樂產業，他們利用該服務開啟或推進了自己的職業生涯。 SoundCloud 獲得了許多投資者和 Twitter 等其他媒體平台的支持，儘管該串流平臺本身已經解決了資金問題，並為了保持盈利而解雇了許多員工。

網站： soundcloud.com

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