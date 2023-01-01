iHeartRadio 是iHeartMedia, Inc. 旗下的美國免費廣播、播客和串流廣播平台。成立於2008 年4 月。截至2019 年，iHeartRadio 是iHeartMedia 廣播網絡的全國總括品牌，匯集了全美850 多個本地廣播iHeartMedia 電台廣播網絡的全國總括品牌，匯集了全美850 多個本地廣播iHeartMedia 電台。美國，以及來自各種其他媒體的數百個其他電台（Cumulus Media、Cox Radio 和 Beasley Broadcast Group 等公司也使用此服務）。該服務包括超過 250,000 個播客，提供音樂推薦系統和點播功能，並允許聽眾在數位播放清單中保存和重播現場廣播中的歌曲。點播功能需要訂閱費用。 iHeartRadio 適用於 250 多個平台和 2,000 多種設備，包括智慧揚聲器、數位汽車儀表板、平板電腦、穿戴式裝置、智慧型手機、虛擬助理、電視和遊戲機。 iHeartRadio 從 2011 年首屆 iHeartRadio 音樂節開始，推出了全國品牌大型活動。其他主要 iHeartRadio 活動包括 iHeartRadio Fiesta Latina、iHeartCountry Festival、iHeartRadio ALTer Ego、全國 iHeartRadio Jingleingle、iHeartio Tour、iHeartio Tour Tango 和 iRadHeartio Tour Award。 iHeartRadio 定期在洛杉磯和紐約的 iHeartRadio 劇院舉辦親密的表演。

網站： iheart.com

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