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YouTube是美國線上影片分享平台，總部位於加州聖布魯諾。三名 PayPal 前員工——Chad Hurley、Steve Chen 和 Jawed Karim——於 2005 年 2 月創建了該服務。Google 於 2006 年 11 月以 16.5 億美元收購了該網站； YouTube 現在作為 Google 的子公司之一運作。 YouTube 允許用戶上傳、查看、評價、分享、添加到播放清單、報告、評論影片以及訂閱其他用戶。它提供各種用戶生成的影片和企業媒體影片。可用內容包括影片剪輯、電視節目剪輯、音樂錄影帶、短片和紀錄片、錄音、電影預告片、直播以及影片部落格、原創短片和教育影片等其他內容。 YouTube 上的大多數內容都是由個人上傳的，但作為 YouTube 合作夥伴計劃的一部分，包括 CBS、BBC、Vevo 和 Hulu 在內的媒體公司透過 YouTube 提供一些資料。未註冊用戶只能觀看（但不能上傳）網站上的視頻，而註冊用戶還可以上傳無限數量的視頻並為視頻添加評論。有年齡限制的影片僅適用於確認自己年滿 18 歲的註冊用戶。 YouTube 和選定的創作者透過 Google AdSense 賺取廣告收入，該計劃根據網站內容和受眾投放廣告。其絕大多數影片都是免費觀看的，但也有例外，包括基於訂閱的付費頻道、電影租賃，以及 YouTube Music 和 YouTube Premium，分別提供付費和無廣告音樂串流媒體的訂閱服務，以及免費存取所有內容，包括知名人士委託製作的獨家內容。截至 2017 年 2 月，每分鐘上傳到 YouTube 的內容超過 400 小時，每天在 YouTube 上觀看的內容時長達 10 億小時。根據 Alexa Internet 的數據，截至 2018 年 8 月，YouTube 是全球第二受歡迎的網站，僅次於 Google。截至 2019 年 5 月，每分鐘有超過 500 小時的影片內容上傳到 YouTube。根據報告的季度廣告收入，YouTube 的年收入預計為 150 億美元。 YouTube 因其運營的各個方面而面臨批評，包括對上傳影片中包含的受版權保護內容的處理、其推薦演算法使宣揚陰謀論和謊言的影片永久存在、託管表面上針對兒童但包含涉及流行人物、影片的暴力或性暗示內容的影片。未成年人在評論部分吸引戀童癖活動，以及對有資格透過廣告獲利的內容類型的政策不斷變化。

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